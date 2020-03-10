МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper, приходящийся на акционеров компании, за 2019 год составила 610 миллионов евро против убытка в 401 миллион годом ранее, следует из отчетности.

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,67 евро против убытка в 1,1 евро за 2018 год. Продажи упали на 28,3%, до 65,804 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT незначительно сократился — до 863 миллионов евро. Индикатор поддержали более высокие цены на энергоносители и выработка, а также результаты деятельности в России. Негативно отразились на показателе сравнительно более сильные значения годом ранее.

"Мы очень довольны нашими результатами в 2019 году, особенно в четвертом квартале. Мы достигли наших целевых показателей, которые были скорректированы в ноябре", — приводятся в релизе слова финдиректора компании Саши Биберта.

Компания прогнозирует, что скорректированный показатель EBIT по итогам текущего года составит 0,75-1 миллиард евро, а скорректированная чистая прибыль — 550-800 миллионов евро.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".