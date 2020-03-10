МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Юрчика от должности замминистра транспорта РФ по его просьбе, следует из соответствующего распоряжения.

Юрчик курировал в министерстве авиацию. Мишустин 6 марта назначил главу Росавиации Александра Нерадько одновременно первым заместителем министра транспорта.

"Освободить Юрчика Александра Алексеевича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в распоряжении.