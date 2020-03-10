МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушением рекламу "Арбидола", в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа, говорится в сообщении ведомства.

"Сегодня, 10 марта 2020 года, комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Арбидол", распространявшуюся в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, нарушающей требования закона о рекламе", — сказано в сообщении.