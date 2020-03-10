МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" опровергает информацию о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе из Нью-Йорка в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник, знакомый с ситуацией, в конце января сообщил РИА Новости, что два кота погибли на рейсе авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву. Тогда "Аэрофлот" заявил, что инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хэндлинг", перевозчик приложит все возможные усилия, чтобы виновные грузчики были привлечены к ответственности.

"Расследованием обстоятельств инцидента с якобы имевшей место гибелью двух животных и обморожением третьего, параллельно и независимо занимались несколько структур. Это органы внутренних дел, компания "Шереметьево Хендлинг", в зоне ответственности которой находится событие, кроме того, мы направили ряд запросов и получили официальные ответы от зарубежных компетентных органов", — сказали в пресс-службе.

"Распространённая СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла. Компания "Аэрофлот" готова отстаивать позицию в суде", — добавили там.