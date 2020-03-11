МОСКВА, 11 мар —ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-феврале 2020 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6%, в феврале — на 6,5%, пассажиропоток "Аэрофлота" в феврале упал на 4%, следует из оперативных данных Росавиации.

"Всего за январь-февраль 2020 года перевезено 16,87 миллиона пассажиров (+6,6%)", — говорится в сообщении.

"По оперативным данным, в феврале текущего года российские перевозчики обслужили 7,97 миллиона пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 6,5%", — отмечает Росавиация.

Пассажирооборот в феврале достиг отметки в 21,1 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 7,6%.

Рост показателей производственной деятельности в феврале 2020 года отмечается, в частности, у авиакомпании S7, обслужившей 1,27 миллиона пассажиров (+70%). Авиакомпанией "Победа" воспользовались 821,88 тысячи пассажиров (+32%), "Уральскими авиалиниями" — 601,8 тысячи пассажиров (+17%).

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,52 миллиона пассажиров (-4%), авиакомпания "Россия" — 508,9 тысячи пассажиров (-13%).