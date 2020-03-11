МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой Adidas AG, в 2019 году выросла на 16,1% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,976 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 10 евро с 8,42 евро в 2018 году. Выручка компании выросла на 8%, составив 23,64 миллиарда евро. При этом выручка компании в России и СНГ упала на 10%, до 658 миллионов евро.

Чистая прибыль Adidas в четвертом квартале составила 167 миллионов евро, что в 1,5 раза превышает показатель годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,85 евро против прибыли на акцию в 0,54 евро год назад. Выручка в четвертом квартале увеличилась на 11,5% и составила 5,838 миллиарда евро. Квартальный показатель выручки в России и СНГ вырос на 6% — до 153 миллионов евро.

"В 2019 году мы доказали устойчивость нашего бизнеса и снова показали хороший год. Мы зафиксировали рост выручки во всех регионах. Рост нашего бизнеса, ориентированного на потребителей, выражался двузначными показателями благодаря электронной коммерции, которая является одной из наших стратегических областей роста", — прокомментировал гендиректор Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted).

В 2020 году Adidas прогнозирует рост выручки, скорректированной на валютные курсы, на 6-8%, рост операционной маржи в диапазоне 11,5-11,8%, чистой прибыли от основной деятельности — на 10-13%.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.