МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Сервисы доставки еды реализуют меры для предотвращения распространения коронавируса, в том числе будут оставлять заказы у двери клиента во избежание контакта с курьером, рассказали РИА Новости в компаниях.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Вирус распространился более чем в 100 странах мира. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

Сервис "Яндекс.Еда" начал оповещать клиентов о возможности оформить бесконтактную доставку до двери, рассказали РИА Новости в компании.

"В дополнение к тем мерам, которые мы разработали, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от вирусных инфекций, мы решили рассказать пользователям о возможности доставки заказа до двери квартиры. В "Яндекс.Еде" и "Яндекс.Лавке" нет наличного расчета, все заказы заранее оплачены картой, поэтому курьерам и пользователям необязательно встречаться лично. По просьбе пользователя курьер может аккуратно оставить заказ у двери и подтвердить доставку по телефону. Пользователь сам заберет заказ, когда курьер уйдет", — рассказали в компании.

В Delivery Club также существует такая возможность. "Если говорить о просьбе оставить еду у двери в комментарии, то курьеры всегда готовы ее выполнить. Такие комментарии и раньше добавляли клиенты, которые, например, не успевали приехать домой к прибытию курьера, или которые не хотели будить спящего ребенка", — рассказали в пресс-службе сервиса.

Сервис "Самокат" в Санкт-Петербурге на прошлой неделе организовал бесконтактную доставку фруктов для студентов-медиков, оказавшихся в изоляции из-за коронавируса. "Мы не готовы были рисковать курьерами. В результате мы договорились с администрацией вуза и эпидемиологами о том, что они примут фрукты самостоятельно (без участия курьеров)", — сказал основатель сервиса экспресс-доставки "Самокат" Вячеслав Бочаров.

Сервисы доставки еды реализуют и другие меры. "Логистические компании и курьеры ознакомлены с базовыми требованиями, соблюдение которых необходимо для предотвращения распространения инфекции. В ближайшее время для курьеров в Москве будет организован пункт выдачи медицинских масок и антисептических средств для рук. Контакт курьеров с заболевшими, находящимися в медицинских учреждениях, невозможен в силу введенного учреждениями режима. Мы внимательно следим за развитием ситуации", — сказали в Delivery Club.

Все курьеры, которые доставляют заказы "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" получили рекомендации, соблюдение которых поможет снизить вероятность заболевания вирусными инфекциями. "Курьерам рекомендовали чаще мыть руки, воздерживаться от рукопожатий, пользоваться обеззараживающими средствами – их можно бесплатно взять в офисах курьерских служб — и обращаться к медикам при малейших признаках плохого самочувствия. Кроме того, курьеры могут отказаться от заказов в инфекционные больницы", — рассказали в компании.

Сервис "Самокат" по рекомендациям надзорных органов усилил контроль качества продукции, а также провел инструктаж для сотрудников складов и бэкофиса. "И главное, мы стараемся предупреждать ситуации, в которых возникает риск для здоровья наших курьеров или покупателей", — сказал основатель сервиса.