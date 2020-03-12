МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Вспышка коронавируса, признанная Всемирной организацией здравоохранения пандемией, заставила ведущие зарубежные авиакомпании пересмотреть свою политику и принять новые меры с учетом сложившейся ситуации. При этом большая часть мер касается не только Китая, но и Италии, где сейчас зафиксированы более 9 тысяч случаев заражения новым типом вируса.

КИТАЙ И ИТАЛИЯ КАК ФАКТОРЫ РИСКА

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways начала отменять ряд рейсов в Италию в конце февраля. В начале марта стало известно о дальнейшем сокращении числа полетов в Италию, Бельгию, Францию, Германию, Австрию, Албанию, Ирландию и Швейцарию во второй половине месяца. Сокращения также коснутся перелетов в Нью-Йорк. Во вторник, 10 марта, все запланированные на этот день рейсы в Италию и из Италии были отменены. Что касается Китая, то на этом направлении авиакомпания продлила приостановку рейсов до 31 марта.

Нидерландская авиакомпания KLM и французский авиаперевозчик в конце февраля объявили о приостановке полетов в Китай до 15 марта. Однако уточнили, что с 16 марта, в зависимости от развития ситуации, Air France и KLM планирует постепенно возобновить полеты в Шанхай и Пекин и обратно, а нормальный график полетов должен быть возобновлен с 29 марта 2020 года. Air France также объявила о приостановлении полеты в и из Италии с 14 марта до 3 апреля.

В самой Италии принимаются еще более суровые меры. Итальянская авиакомпания Alitalia с 9 марта приостанавливает все внутренние и международные рейсы из миланского аэропорта "Мальпенса". Авиаперевозчик будет осуществлять только внутренние рейсы в и из миланского аэропорта "Линате". Также будет сокращено количество рейсов между Венецией и Римом.

Авиакомпания Lufthansa и входящие в концерн SWISS и Austrian Airlines отменяет в период с 29 марта до 24 апреля порядка 23 тысяч рейсов, при этом планируются и дальнейшие отмены. Изменения коснутся авиаперелетов в Европе, в Азии и на Ближнем Востоке.Группа компаний Lufthansa также продлила до 24 апреля включительно отмену рейсов в Пекин и Шанхай, также отменены полеты в Иран до 30 апреля, число рейсов в Италию и Южную Корею снижено.

American Airlines приостанавила до 24 апреля авиасообщение с Миланом для двух городов — Нью-Йорка и Майами. Этому примеру последовала и другая крупная американская авиакомпания Delta, которая приостановила до мая авиасообщение с Миланом.

Катарская авиакомпания Qatar Airways также ранее приостановила рейсы в Китай, ряд городов Ирана и в Италию.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Авиакомпании, несмотря на серьезные финансовые трудности, стараются не потерять доверие клиентов и идут навстречу в вопросе обмена и сдачи билетов.

Так, в British Airlines заявили, что все билеты, оформленные с 3 по 16 марта 2020 года, можно будет обменять без доплат.

Lufthansa также вводит льготную политику для пассажиров, купивших билеты в период до 5 марта и с датой вылета до 30 апреля. Пассажиры могут перебронировать билет на новую дату вплоть до 31 декабря 2020 года без штрафов.

Air France и KLM идут навстречу пассажирам и объявили, что для всех бронирований, сделанных до 31 марта 2020 года, на рейсы до 31 мая 2020 года, можно поменять билет без штрафа. Сделать это надо до 31 мая.

Qatar Airways старается возместить ущерб пассажирам за вынужденные изменения и ввела новую коммерческую политику. Согласно ей, пассажиры, которые уже купили или только планируют забронировать билет с периодом путешествия до 30 июня 2020 года, смогут бесплатно изменить дату поездки или обменять свой билет на ваучер для будущих поездок. Изменения можно внести за 3 дня до вылета.