МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Виктора Вексельберга за вклад в работу по строительству современных аэропортов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в работу по строительству современных аэропортовых комплексов наградить орденом Александра Невского Вексельберга Виктора Феликсовича — председателя совета директоров акционерного общества "Группа компаний "Ренова", — говорится в указе.

В группу "Ренова" Вексельберга входит холдинг "Аэропорты регионов". В холдинг "Аэропорты регионов" входят международные аэропорты Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.