МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" снизила тарифы класса эконом на все международные рейсы, общая стоимость перевозки в евро сократится в среднем на 10%, сообщили в пресс-службе компании.

Снижение распространяется на самые популярные тарифы класса эконом, не распространяется на путешествия в более высоких классах обслуживания — комфорт и бизнес.

Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО "Аэрофлот", а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании. Новые тарифы действуют во всех каналах продаж.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 13 марта ограничивает полеты в Италию, Германию, Испанию и Францию. До этого ограничения коснулись Китая, Ирана и Южной Кореи. В связи с этим "Аэрофлот" приостановил выполнение ряда рейсов.