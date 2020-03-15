АФИНЫ, 15 мар — ПРАЙМ. Греция принимает дополнительные меры профилактики распространения коронавируса – приостанавливается транспортное сообщение с Италией, Испанией, Албанией, Северной Македонией, за исключением грузовых перевозок, запрещен заход круизных лайнеров в греческие порты, сообщила пресс-служба правительства.

Такие решения приняты на ежедневном совещании в резиденции премьера Дворце Максима, прошедшем под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

В Греции подтверждены 228 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19, госпитализированы 57 человек. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.