МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Поезда холдинга РЖД между Калининградом и другими городами России, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики, сообщает сайт РЖД.

Ряд поездов холдинга РЖД в Калининград проходят по территории Литвы. Литва ранее ввела определенные ограничения из-за коронавируса.

"Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией, Украиной, Молдавией и Латвией.