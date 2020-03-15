ТБИЛИСИ, 15 мар — ПРАЙМ. Решение о закрытии границ между Грузией и Россией из-за рисков распространения коронавируса не касается грузовых перевозок, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

"Решение не касается грузовых перевозок", — сказано в заявлении.

По данным правительства, спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе и российский сенатор Григорий Карасин в ходе телефонного разговора договорились о временном закрытии границ с 16 марта из-за рисков распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.