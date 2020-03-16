МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Представители российской туристической индустрии на фоне ситуации с распространением коронавируса намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о временном моратории для организаций турбизнеса, санаторно-курортных организаций и гостиничного хозяйства на уплату налогов и платежей в социальные фонды, а также о внесении изменений в закон о туристической отрасли, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, принятые в мире меры по нераспространению эпидемии практически парализовали продажи туров в сфере выездного, въездного и детского туризма, привели к аннуляции множества уже заключенных договоров и задержке взаиморасчетов между участниками туристического рынка, у многих компаний заканчиваются средства на выплаты сотрудникам, уплату налогов и сборов, аренду помещений.

"И речь идет о более 4,5 тысячи туроператоров и более 20 тысячах турагентств. Не лучше ситуация в гостиничном бизнесе, а это еще около 28 тысяч предприятий индустрии гостеприимства, не считая санаторно-курортных организаций и детских лагерей", — рассказала собеседница агентства.

По словам Тюриной, эти обстоятельства вынуждают представителей турбизнеса обратиться с просьбой о незамедлительной помощи к Путину.

"Сегодня в администрацию президента России будет направлено обращение представителей туриндустрии в связи со сложнейшими проблемами, возникшими в отрасли из-за коронавируса", — сказала она.

В первую очередь, речь идет о временном моратории для организаций турбизнеса, санаторно-курортных организаций и гостиничного хозяйства на уплату налогов и платежей в социальные фонды, как это уже делается в различных странах.

"Туроператоров по выездному туризму предлагается хотя бы на год освободить от уплаты взносов в фонды персональной ответственности туроператоров и резервный фонд, сформированные при "Турпомощи", поскольку у многих компаний просто нет средств для этих платежей в 2020 году", — уточнила представитель РСТ.

Также туроператоры считают необходимым предоставить им возможность использовать на покрытие убытков до 30% средств, накопленных в фонде персональной ответственности компании; просят оказать предприятиям туриндустрии финансовую помощь из средств Резервного фонда РФ; субсидировать процентную ставку по кредитам не только на новое строительство и реконструкцию гостиниц, но и на обеспечение оборотных средств.

"Особое внимание уделено тому, что ограничения на поездки введены без указания какого-либо срока, что парализует работу предприятий, ставит предпринимателей перед дилеммой банкротства или накапливания долгов в условиях полной неизвестности", — добавила собеседник агентства.

В обращении также говорится о необходимости срочно внести поправки в отраслевой закон, где речь идет о введении нормы, которая позволяла бы в случае расторжения туристом договора о реализации турпродукта по причине официально объявленной угрозы безопасности жизни и здоровья или наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) возмещать туристу не полную стоимость турпродукта, а за вычетом фактически понесенных и подтвержденных туроператором затрат.