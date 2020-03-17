МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский частный медицинский холдинг "Инвитро" в середине апреля начнет выполнять в своих лабораториях тест, выявляющий коронавирус нового типа, срок подготовки результатов составит от двух рабочих дней. Об этом во сторник сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Кабмин и ЦБ РФ вводят меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой компания "Инвитро" сообщает о готовности в течение ближайшего месяца подготовить технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования новым коронавирусом. В данный момент проводится закупка необходимых реагентов", — говорится в заявлении "Инвитро".

В настоящее время неизвестно, сколько будет стоить такое исследование.

Тем не менее, в компании заявили, что цена будет единой на всей территории России и близка к себестоимости теста.

Позднее на сайте компании будет опубликован перечень медицинских офисов, в которых можно будет сдать тест.

"Для безопасности пациентов медицинский офис будет принимать не более трех человек в помещении одновременно", — уточнили в компании.

Новое исследование будут делать четыре из пяти лабораторных комплексов группы на территории РФ. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске.

"Тест будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса COVID-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки. Срок выполнения исследования составит от двух рабочих дней", — сообщает компания.

Для исследования будет использоваться набор реагентов для выявления РНК коронавируса COVID-19 производства ФГБУ "Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" министерства здравоохранения России.

Медицинское изделие получило регистрацию Росздравнадзора 6 марта 2020 года.

В России, по данным на 16 марта, зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах. Большинство выздоровели, но свыше 6 тысяч человек скончались.

"Инвитро" — частная российская медицинская компания, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. На 13 февраля 2020 года сеть насчитывает 1445 медицинских офисов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, на Украине и в Армении. Большинство из них расположено в РФ — 1267 офисов.