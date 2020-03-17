МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus на ближайшие четыре дня приостановит производство на заводах в Испании и Франции из-за распространения коронавируса, сообщается в заявлении компания.

"Airbus внимательно следит за развитием ситуации с вирусом COVID-19 по всему миру и постоянно оценивает ситуацию, влияние на сотрудников, клиентов, поставщиков и бизнес", — отмечает компания. В этих странах компания продолжит поощрять удаленную работу сотрудников, где это возможно.

Компания добавила, что "следует указаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национальных органов здравоохранения".

Airbus не первая европейская компания, которая приостанавливает производство на заводах из-за коронавируса. Так, французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) сообщил в понедельник, что закрывает свои крупные европейские заводы до 27 марта. Французский автопроизводитель Renault также приостанавливает производственную активность на своих площадках во Франции до нового распоряжения.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.

Airbus Group является одним из лидеров в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах, объединяет три ключевых подразделения — Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Концерн был основан в 2000 году путем слияния немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra и испанской CASA и до января 2014 года назывался EADS. Штаб-квартира находится в Тулузе.