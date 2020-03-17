МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Росавиация считает, что существуют риски банкротства для российских авиакомпаний ввиду ограничений, связанных с распространением коронавируса, о чем заявил первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько во время коллегии ведомства.

"Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации. Фактически, возникают риски банкротств авиаперевозчиков, в первую очередь, и других организаций гражданской авиации, находящихся в сложном финансовом положении", — сказал он.

Убытки российских авиакомпаний в текущем году могут составить более 100 миллиардов рублей, отметил Нерадько.

"По оценке самих авиакомпаний, от закрытия направлений на Китай их упущенная маржинальная прибыль составила порядка 1,7 миллиарда рублей только за февраль 2020 года. Различные цифры называются, где-то такая ситуация сохранится и до конца года. Эти цифры различные, они требуются к проверке. Но называются цифры свыше 100 миллиардов рублей", — сказал он.

Росавиация из-за растущих убытков авиакомпаний РФ также предлагает обнулить для них аэронавигационные сборы в Дальневосточном федеральном округе и Арктике, а в других регионах — снизить их на 50%, добавил Нерадько.

"Росавиация предлагает рассмотреть вопрос о фактическом обнулении сборов за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний в районах аэродромов Дальневосточного федерального округа и Арктики, а также на маршрутах организации воздушного движения между ними, что позволит снизить себестоимость перевозки. Также Росавиация предлагает в других регионах снизить аэронавигационные сборы на 50%", — сказал он.

Российские авиакомпании были вынуждены приостановить многие рейсы из-за угрозы распространения коронавируса и связанных с этим ограничений авиасообщения.