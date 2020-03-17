МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет розничными сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины, при этом запасов товаров на складах ритейлера хватит на несколько недель вперед, сообщили РИА Новости в X5.

"Мы увеличили объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в два-четыре раза и скорректировали правила выкладки — некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос", — сообщили в ритейлере.

Компания также увеличила количество персонала в магазинах, отменила все отпуска, изменила график работы и вывела на работу дополнительный персонал, перераспределила транспорт для развоза товаров категорий повышенного спроса. Одновременно в онлайн-режиме ведется мониторинг магазинов, потоки товаров перенаправляются в те магазины, где фиксируется особо повышенный спрос.

"Подчеркиваем, что запасов на складах достаточно на несколько недель вперед, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются, и мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня", — указали в X5.

Помимо этого, ритейлер обеспечил всех сотрудников розницы перчатками и дезинфекторами, поставка защитных масок ожидается в ближайшее время. "Каждые три часа в наших магазинах проходит дезинфекция помещений, часто используемых поверхностей (тележки, дверные ручки и так далее), а также вентиляционных систем", — добавили в компании.

Сообщения о росте спроса на различные товары (в основном — длительных сроков хранения) в магазинах из-за коронавируса появились в выходные. В соцсетях можно было видеть фотографии, на которых изображены опустевшие полки магазинов, где раньше стояли макароны, крупы, консервы или туалетная бумага.