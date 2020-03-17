МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ритейлеры России сформировали запасы социально значимых товаров примерно на два месяца, дефицита не ожидается, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"За последнюю неделю, 8-15 марта, торговыми сетями действительно зафиксирован рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры. При этом дефицита не наблюдается. Хочу отметить, что торговые сети ежедневно докладывают в Минпромторг РФ о товарных остатках на вечер, мы ведем ежедневный мониторинг ситуации и таким образом видим реальную картину. Дефицита не ожидается", — сказал он.

Евтухов отметил, что ритейлеры заранее договариваются о дополнительных поставках товаров, пользующихся повышенным спросом. Поставщики подтвердили, что возможность дополнительных поставок на текущей неделе есть, добавил он.

"Так что объективно сегодня отсутствие товара на полке в какой-либо из сетей означает лишь то, что в связи с повысившимся спросом его просто не успели выложить", — отметил замглавы Минпромторга.

"Подчеркну, что по отчету торговых сетей товарные запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, лишь по ряду позиций категории "фреш" создать достаточные запасы физически невозможно. Кроме того, в некоторых небольших магазинах формирование товарных запасов затруднено из-за ограниченности площадей", — добавил Евтухов.