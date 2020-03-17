МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Шансы России обжаловать решение Гаагского суда о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 50 млрд долларов невелики, но они есть. Все будет зависеть от новых аргументов, которые представят юристы, а также от политической составляющей. В случае принятия окончательного решения о выплатах РФ вряд ли будет их осуществлять, что чревато арестом ряда объектов ее имущества за рубежом.

Минюст сообщил во вторник, что Россия ближе к маю планирует обжаловать в Верховном суде Нидерландов вынесенное в феврале решение Гаагского суда о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 50 млрд долларов. Кассационная жалоба, согласно нидерландскому законодательству, должна быть подана до 18 мая, и Минюст, как и обещал раньше, до этого дня воспользуется правом на обжалование.

История с этим взысканием началась в 2014 году, когда арбитраж вынес соответствующее постановление. Однако в апреле 2016 года его отменил Окружной суд Гааги. Таким образом, в феврале 2020 года было вынесено уже третье, и, судя по всему, не последнее постановление по этому многомиллиардному иску.

Апелляционная инстанция, вынося свое решение, по сути "перевернула" принятое ранее решение, которым отказала бывшим акционерам, комментирует ситуацию глава департамента по правовой работе "Ресурс Лекс" Алексей Моисеев. Суд исходил из постулата Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), касающегося стимулирования инвестиций в энергетический сектор путем создания стабильных и прозрачных инвестиционных условий. Кроме того, апелляционный суд оценил и то, что применение отдельных положений ДЭХ не противоречит законодательству Российской Федерации. Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила возможность применения международного арбитража.

"Фактически основным доказываемым фактом тут является вопрос о компетенции суда, арбитрабельности спора, а не каких-то фактических обстоятельств. Это больше вопрос позиции — может ли такой спор рассматриваться этим судом или нет. Соответственно, есть позиция Российской Федерации, есть позиция акционеров. Но нельзя забывать, что в тех спорах, когда доказывается позиция — она есть и у самого суда. Аргументы строятся не на фактах, а на трактовке, на которую оказывают влияние множество факторов", — рассуждает он, говоря о шансах РФ на обжалование.

По его мнению, скорее всего, Верховный суд Нидерландов сосредоточится на формальной стороне вопроса. Доказать это сложно, так как, по сути, доказывается трактовка.

ШАНСЫ НА УСПЕХ

В целом опрошенные агентством "Прайм" эксперты разошлись в оценке шансов на положительный исход для РФ. По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, они крайне малы, поскольку Москва все три раза предъявляла на процессе одни и те же доводы, а значит согласно нидерландской практике суд может отказать в очередном слушании, если российская сторона не придумает новые аргументы в свою пользу.

"Сделать это будет достаточно сложно. Похоже, Россия уже использовала все самые сильные доводы: незаконное приобретение ЮКОСа, отсутствие ратификации ДЭХ и тот факт, что иностранные инвесторы, которых якобы пострадали, на деле являются российскими гражданами", — добавил он.

В свою очередь, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Теймур Зульфугарзаде полагает, что обжаловать вердикт можно. "По мнению российской стороны, при принятии окончательного решения судом Гааги был проигнорирован важный факт, свидетельствующий о том, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами, так как получили контроль над активами посредством череды совершенных ими противоправных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц", — пояснил он.

Остается неоспоримым и другой общеизвестный факт — Россия не ратифицировала ДЭХ, на который ссылается суд, что ставит под сомнение правомочность данного решения, добавил эксперт. Поэтому вероятность положительного для РФ решения вполне реальна.

ПРИЗРАК ДЕЛА NOGA

При этом эксперты констатируют, что исход дела зависит не только от многих юридических факторов, но и от политической конъюнктуры. Вполне вероятно, что судебная волокита затянется на долгие годы. Если же будет принято окончательное решение о выплате, то акционерам могут отказать в случае признания его не соответствующим Конституции РФ. Однако отказа в связи с расходами на преодоление последствий распространения коронавируса это связано не будет, уверен Зульфугарзаде. "На это у нашей страны заложены резервы финансового и материального характера, не связанные с исполнением обязательств за рубежом; это разные фонды", — указал он.

В случае невыплаты будет осуществлена попытка наложить арест на зарубежное имущество коммерческих организаций, в которых у России есть доля в уставном капитале или часть акций находится в госсобственности. Подобное было в конце 90-х – начале 2000-х годов по иску швейцарской фирмы Noga. В частности, были арестованы российские военные самолеты, которые должны были участвовать в авиасалоне в Ле-Бурже.

"Но с тех пор наша страна научилась принимать корректные и эффективные контрмеры; действовать на упреждение", — говорит эксперт.

КОМУ ГРОЗИТ АРЕСТ

По мнению Николаева, новый конфликт с европейскими законодателями России сейчас явно не нужен, особенно тот, что может привести к аресту любой государственной собственности (за исключением дипломатической) в ЕС. Уже сейчас акционеры ЮКОСа могут приступить к поиску госимущества, находящегося на территории европейских стран и готовить иски в судебные инстанции. Таким образом, после положительного решения в 2014 году им удалось, например, арестовать имущество "России сегодня" и ряда других компаний во Франции.

"Под угрозу попадают практически любые компании, особенно ФГУПы, за исключением акционерных обществ, но если истцы смогут доказать, что юрлицо является полностью подконтрольным российскому правительству, то арестовать могут и его", — предупреждает он.

Процесс ареста будет очень долгим. Акционеры ЮКОСа вряд ли рассчитывают, что Москва заплатит им 50 млрд долларов, ведь для этого решение международного арбитража должен признать национальный суд. Судя по всему, они вполне будут удовлетворены арестом небольшого перечня имущества и фактом затруднения жизни российскому правительству, заключил эксперт.