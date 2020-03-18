МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Авиакомпаниям необходимо порядка 200 миллиардов долларов, чтобы пережить кризис, вызванный коронавирусом, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

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"Международная авиатранспортная отрасль нуждается в государственной помощи и мерах по спасению на общую сумму от 150 до 200 миллиардов долларов", — говорится в сообщении. Отмечается, что авиакомпаниям требуются различные меры, начиная от полномасштабной финансовой помощи до предоставления кредитов, гарантий по кредитам, поддержки рынка облигаций и налоговых льгот.

Во вторник гендиректор IATA Александр де Жуньяк (Alexandre de Juniac) провел брифинг, по итогам которого объявил, что он "очень доволен" реакцией правительств на просьбы индустрии о помощи. Он высоко оценил вмешательство государства в поддержку авиакомпаний в Сингапуре, Южной Корее и Китае. Совместные меры стимулирования также планируют США, Великобритания и Европейский союз.

Ранее IATA уже сообщала, что мировые авиакомпании из-за ситуации с коронавирусом могут потерять от 63 до 113 миллиардов долларов выручки от перевозки пассажиров в 2020 году. Однако теперь компания заявила, что эта оценка уже устарела, поскольку не учитывала закрытие границ и запреты на полеты.

Блумберг также добавляет, что в ходе брифинга главный экономист IATA Брайан Пирс (Brian Pearce) отметил, что только около 30 авиакомпаний по всему миру имеют приемлемый доход, чтобы продержаться без дополнительного стимулирования в течение нескольких месяцев. При этом Пирс добавил, что даже у этих компаний есть риск банкротства в краткосрочной перспективе.

Американская компания Boeing уже выступила за выделение не менее 60 миллиардов долларов в качестве помощи авиационно-космической индустрии от правительства в связи с надвигающимся экономическим кризисом на фоне коронавируса.