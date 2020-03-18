МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), за 2019-2020 финансовый год (завершился 31 января) увеличилась на 5,7%, достигнув 3,639 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Выручка Inditex за отчетный период также выросла — на 8,2%, составив 28,286 миллиарда евро. Сопоставимые продажи выросли за год на 6,5%. Показатель EBITDA по итогам финансового года достиг 7,598 миллиарда евро, на 39% выше показателя прошлого года. Компания также отмечает, что онлайн-продажи выросли на 23% к прошлому году, до 3,9 миллиарда евро. На них пришлось 14% годовых продаж компании.

По итогам минувшего финансового года общее число магазинов Inditex составляет 7,469 тысячи, что ниже уровня прошлого года в 7,49 тысячи.

"Пандемия Covid-19 оказывает очень значительное влияние. Интернет-бизнес продолжает развиваться как обычно на всех рынках. Наша цепочка поставок продолжает работать в обычном режиме благодаря гибкости бизнес-модели", — отмечает компания. Inditex указывает, что на сегодняшний день 3785 магазинов компании временно закрыты на 39 рынках. В Китае закрыты только 11 магазинов.

"Пока еще слишком рано давать количественную оценку будущего воздействия пандемии на нашу деятельность в 2020 году, мы внимательно следим за событиями", — добавила компания.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.