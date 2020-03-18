МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Значительное число российских туристов, находящихся за рубежом, обращается в Ростуризм для решения проблем с возвращением в Россию, говорится в сообщении Ростуризма. По оценке ведомства, в настоящее время около 100 тысяч организованных туристов из РФ находятся за пределами страны.

"Большинство из них находятся в странах Карибского бассейна и Юго-восточной Азии, а также в Турции. Из того небольшого количества стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращаются планово, в соответствии с купленными билетами", — говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию.

"При этом, организованные туристы вернутся в Россию либо в соответствии с ранее выписанными билетами, либо туроператор предложит в случае наличия такой возможности, альтернативные варианты вылета", — указывается в сообщении.