МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом в среду на сайте кабмина опубликовано сообщение.

"Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и в обратном направлении", — говорится в документе.

Возможны исключения: это относится к регулярным рейсам Москва – Лондон (и обратно), Москва – Нью-Йорк (и обратно), Москва – Абу-Даби (и обратно). Они осуществляются через международный аэропорт Шереметьево (терминал F).

Также под исключения попадут чартерные рейсы при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан РФ (до полного вывоза указанных граждан).

О результатах поручено доложить в правительство Российской Федерации до 20 марта.

Росавиации поручено в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании и иные заинтересованные стороны о временном ограничении.