ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 18 мар — ПРАЙМ. РЖД пересмотрят прогноз погрузки на 2020 год до снижения около 1%, сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

Ранее РЖД прогнозировали в 2020 году рост погрузки на 2,9%.

"Будем пересматривать прогноз погрузки на 2020 год с учетом той динамики, которую мы видим за два с половиной месяца. Мы считаем, что произойдёт снижение погрузки как минимум на 1%, но мы готовим разные стресс-сценарии", — сообщил Белозеров в среду.