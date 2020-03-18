МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В Федеральную антимонопольную службу России стали поступать жалобы граждан на рост цен на социально значимые продукты, в том числе, на крупы, сахар и муку.

"В ФАС России начали поступать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты – крупы, в том числе гречку, сахар, муку. Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

При выявлении значительного роста цен ведомство будет проверять его обоснованность и, если оно связано с антиконкурентным поведением участников рынка, примет меры антимонопольного реагирования.

Торговые сети на фоне неопределенной ситуации с распространением коронавируса с начала марта фиксируют повышенный спрос на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы.