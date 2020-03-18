МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Трансконтейнер" по МСФО в 2019 году выросла на 23,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 11,75 миллиарда рублей, сообщила компания.

Рентабельность по чистой прибыли выросла до 31% с 30,4 % в 2018 году. Выручка составила 86,179 миллиарда рублей (рост на 12%). Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 21,1% — до 37,896 миллиарда рублей.

"Положительная динамика финансовых результатов ПАО "Трансконтейнер" обусловлена ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и повышения операционной эффективности", — говорится в сообщении.