ЛОНДОН, 18 мар — ПРАЙМ. Rolls-Royce приостанавливает выпуск автомобилей в Британии из-за коронавируса, говорится в сообщении компании.

"Производство на нашем заводе в Гудвуде будет приостановлено с 23 марта на две недели. Для обеспечения здоровья сотрудников за этой приостановкой последует ранее запланированное двухнедельное прекращение производства на время пасхального сезона", — говорится в сообщении компании Rolls-Royce Motor Cars.

Жизнедеятельность компании будет на ротационной основе обеспечиваться сотрудниками, не занятыми на производстве и остающимися на рабочих местах или работающими из дома. Rolls-Royce Motor Cars заявляет, что в компании "введены меры социального дистанцирования".