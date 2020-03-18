МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) на годовом собрании выбрала нового главу объединения, им станет Тадзио Шиллинг, занимающий должность главы Немецкого бизнес-центра EY в Москве, говорится в сообщении АЕБ.

"Следующим генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса был избран Тадзио Шиллинг, занимающий должность Главы Немецкого бизнес-центра EY (Москва)", — сообщили в ассоциации.

На этом посту он сменит Франка Шауффа, который возглавлял АЕБ с 2007 года. Ожидается, что Шиллинг вступит в должность в ближайшее время.

В связи с угрозой распространения коронавируса (COVID-19), а также с учетом действующих мер и рекомендаций Роспотребнадзора и правительства Москвы, годовое общее собрание АЕБ состоялось в закрытом формате путем голосования по доверенности.

Созданная в 1995 году, АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В АЕБ входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов мира.

В Ассоциацию также входят российские, американские, японские, корейские и турецкие компании. Их объединяет приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат РФ.