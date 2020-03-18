МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Росавиация снизила на 50% для авиакомпаний РФ аэронавигационные сборы при внутренних полетах до 1 октября и почти обнулила для ДФО, мера позволит авиакомпаниям сэкономить 4,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Росавиации.

"В целях принятия оперативных мер против негативного экономического влияния распространения коронавирусной инфекции на отрасль воздушных перевозок и оказания поддержки российским авиакомпаниям Федеральным агентством воздушного транспорта приняты следующие решения. С 17 марта 2020 года устанавливается понижающий коэффициент в размере 0,01 ставки сбора за аэронавигационное обслуживание для российских пользователей воздушного пространства РФ: на маршрутах обслуживания воздушного движения внутри Дальневосточного федерального округа; в районах аэродромов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.

"С 17 марта 2020 года устанавливается понижающий коэффициент в размере 0,5 ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на маршрутах обслуживания воздушного движения и в районах аэродромов для российских пользователей воздушного пространства РФ, осуществляющих внутренние полеты, на срок до 1 октября 2020 года, кроме ставок сборов, указанных в пункте 1", — сообщает Росавиация.

Ведомство отмечает, что принятые меры по установлению понижающих коэффициентов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов российских авиакомпаний позволят снизить себестоимость перевозки. Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 миллиарда рублей.