МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва на борту четырех рейсов: N1403 Екатеринбург — Москва, N1445 Иркутск — Москва, N1461 Новосибирск — Москва и N1258 Москва — Уфа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эти суда сейчас в воздухе, полеты проходят в штатном режиме.

В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.