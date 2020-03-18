МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Компания "О'Кей", крупный российский ритейлер, допускает сохранение повышенного спроса на товары в течение еще нескольких дней, затем ситуация вернется на прежний уровень, сообщили РИА Новости в пресс-службе "О'Кей".

Торговые сети с начала марта фиксируют повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов говорил РИА Новости, что ритейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель, и дефицита продукции не ожидается. Минсельхоз РФ указывал, что регионы не наблюдают существенных ценовых колебаний на продукты в магазинах.

"Мы предполагаем, что повышенный спрос возможно сохранится еще несколько дней, после чего ситуация может вернуться на прежний уровень. В магазинах и распределительных центрах имеется достаточный запас продуктов, организованы бесперебойные поставки. Все цены сохранены на прежнем уровне", — рассказали в "О'Кей".

В сети магазинов "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что повышенный спрос сохраняется на все продукты. При этом проблем с поставками товаров в магазины компания не испытывает. "Увеличиваем поставки в магазины с завтрашнего дня", — отметили во "Вкусвилле". Цены в ритейлере не повышались, поставщики о росте закупочных цен также не сообщали.

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в среду заявил, что министерство договорилось с российским ритейлом о стабильных ценах на продовольствие, а подорожание возможно по импортным товарам.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) позже сообщил РИА Новости, что ритейлеры, входящие в ассоциацию, не наблюдают существенных колебаний цен на продукты, включая макароны, консервы и крупы. При этом, добавили в АКОРТ, возможные запросы от поставщиков о повышении закупочных цен будут внимательно изучаться на предмет обоснованности.