МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в 2019 году снизила чистую прибыль по МСФО на 9,5% — до 25,908 миллиарда рублей, при этом в четвертом квартале прибыль уменьшилась на 86,1%, до 865 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA компании в октябре-декабре сократился на 3,4% — до 28,789 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 10,9%, до 469,217 миллиарда рублей. В 2019 году EBITDA увеличилась на 13,9% — до 122,585 миллиарда рублей, выручка — на 13,2%, до 1,734 триллиона рублей.

Скорректированная EBITDA в четвертом квартале повысилась на 3,4%, составив 31,405 миллиарда рублей, в прошлом году — на 15,9%, до 127,38 миллиарда.

ДИВИДЕНДЫ

Наблюдательный совет компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", рекомендовал выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 миллиардов рублей, или 110,47 рубля на глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в сообщении компании.

"X5 продолжает придерживаться своей дивидендной политики и, основываясь на финансовых результатах компании за 2019 финансовый год, наблюдательный совет рекомендует выплатить дивиденды в размере 30 миллиардов рублей — 110,47 рубля на GDR (валовая сумма, без учета налогов и комиссий)", — говорится в сообщении.

Предложение о выплате дивидендов будет рассмотрено на ежегодном общем собрании акционеров, которое состоится 12 мая. Дата закрытия реестра назначена на 24 мая, экс-дивидендная дата — на 23 мая.