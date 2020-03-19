МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", пока не может оценить эффект от мер, которые будут приняты в будущем для предотвращения распространения коронавируса, заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. X5 в IV квартале снизила чистую прибыль по МСФО на 86,1%

"Цепочка поставок и логистические операции X5 хорошо подготовлены к работе в условиях повышенного спроса в магазинах. Вместе с тем, на данный момент мы не можем оценить эффект влияния тех мер, которые будут приняты в будущем для предотвращения распространения вируса", — сказал Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении по финансовым результатам компании за 2019 год.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Прямое влияние валютных рисков на деятельность X5 Retail Group ограничено, менее 5% закупок компании осуществляются в формате прямого импорта, заявил Шехтерман.

Его слова приводятся в сообщении по финансовым результатам компании за 2019 год. Шехтерман отметил, что начало 2020 года осложнено распространением коронавируса и падением цен на нефть.

"При этом мы считаем, что прямое влияние валютных рисков на деятельность X5 является ограниченным: долговые обязательства X5 полностью номинированы в российских рублях, менее 5% наших закупок осуществляются в формате прямого импорта, менее 20% наших капитальных расходов привязаны к иностранной валюте и менее 2% наших операционных расходов подвержены риску изменения валютных курсов", — сказал топ-менеджер.