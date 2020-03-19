МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство с пятницы начнет оперативный мониторинг цен в РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", — сказал премьер на заседании правительства.

Мишустин добавил, что это касается продуктов питания, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Продуктов питания в России достаточно, и российские власти примут все меры, чтобы полки магазинов были заполнены товарами, заявил премьер-министр.

"Сельское хозяйство — это основа нашей безопасности, и не только продовольственной, но и экономической, социальной. Мы это наглядно видим сейчас, когда во многих европейских странах возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции. Продуктов питания у нас достаточно, мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты, хлеб, молоко, мясо, и в магазинах не было бы пустых полок", — сказал Мишустин.

РЫНОК ТРУДА

Мишустин заявил о еженедельном мониторинге рынка труда по всей стране из-за ситуации с развитием коронавируса, что особенно важно для моногородов.

"Буквально еженедельно по всей стране будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда. Мы должны видеть полную картину занятости на местах, особенно в моногородах, особенно уязвимых с этой точки зрения", — сказал Мишустин на заседании правительства.

МЕРЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВИРУСУ

Глава правительства поручил исполнить на этой неделе большую часть мероприятий по профилактике коронавируса в России.

"На федеральном уровне создана система мониторинга за этой опаснейшей болезнью, и введен, соответственно, набор мероприятий по ее профилактике. Все необходимые поручения даны. Коллеги, большая их часть должна быть исполнена в течение этой недели. Прошу максимально оперативно, в течение 24 часов, вносить необходимые документы в правительство, а аппарату правительства в такой же срок представлять эти документы мне на подпись", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Также он отметил, что очень важно максимально быстро исполнять мероприятия по профилактике коронавируса на уровне регионов и муниципалитетов.

"Я дал соответствующее поручение федеральным органам власти и всем регионам создать оперативные ведомственные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по единой форме…", — сказал Мишустин.