МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в 2019 году снизилась на 1,4% по сравнению с 2018 годом и составила 18,612 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

"Незначительное снижение чистой прибыли в 2019 году в сравнении с предыдущим годом на 1,4%, до 18,6 миллиарда рублей, произошло в результате увеличения расхода по налогу на прибыль в связи с разной структурой доходов и расходов, учитываемых в налоговой базе в текущем и прошлом годах", — поясняется в сообщении "Юнипро".

При этом выручка за отчетный период выросла на 4,2%, до уровня в 84,8 миллиарда рублей. Рост выручки связан в основном с увеличением цен электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ), что обусловлено отсутствием импорта электроэнергии из Казахстана, увеличением экспорта электроэнергии в Финляндию и страны Балтии, снижением количества сетевых ограничений в Сибири и на Урале и индексацией цен на газ и уголь, поясняет компания.

Себестоимость продаж сохранилась на уровне прошлого года и составила 60,1 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,7% и составила 23,18 миллиарда рублей.

"Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. Компании принадлежат пять тепловых электростанции? общей мощностью 11,2 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акции? "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.