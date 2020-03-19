МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Запасов продуктов российским ритейлерам хватит минимум на два месяца, идет постоянная работа с поставщиками, чтобы не допустить перебоев с поставками, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Могу сказать одно: что, конечно же, запасов продуктов питания как минимум на два месяца уже закуплено (ритейлерами — ред.). Работа с поставщиками совместно с Минсельхозом проводится в ежесуточном режиме для того, чтобы не было никаких перебоев, в первую очередь, в логистических центрах", — сказал Мантуров в ходе визита на завод бренда Sanitelle.

Торговые сети РФ с начала марта на фоне коронавируса фиксировали повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы. В среду представители Минпромторга и ритейлеров заявили, что ажиотаж начал спадать.