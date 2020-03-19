МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Российские ритейлеры не выиграют от ситуации с распространением коронавируса, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". По их словам, ажиотажный спрос на товары первой необходимости бросил вызов продовольственным сетям. Однако краткосрочный всплеск будет компенсирован во II-III квартале и не окажет положительного влияния на рентабельность. В то же время спрос на товары непродовольственных ритейлеров продолжит снижаться.

На фоне новостей о распространении коронавируса россияне увеличили покупки замороженных продуктов, риса и гречки, говорится в исследовании компании Nielsen. Ритейлер "О’Кей" допускает сохранение повышенного спроса на товары в течение еще нескольких дней, затем ситуация вернется на прежний уровень.

Снабжение магазинов происходит из распределительных центров и складов. Товар доставляется на склады крупных магазинов или сразу разгружается и выкладывается в торговых залах в мелких, пояснили агентству "Прайм" в Ассоциации Компаний Розничной Торговли (АКОРТ).

"Если покупатель видит пустую полку, значит, товар есть, но находится в пути, его доставляют из распределительного центра или со склада магазина и оперативно выложат на стеллажи", — добавили в пресс-службе.

Сейчас торговые сети особое внимание уделяют бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, в которых складские помещения ограничены по размерам и куда товары надо возить в ежедневном режиме, а также ускорению доставки и выкладки продукции в крупных магазинах, уточняют в АКОРТ.

Розничные продовольственные магазины 17 марта попросили ввести отсрочку платежей НДС и снизить регуляторную нагрузку на период борьбы с коронавирусом.

"Речь идет о том, чтобы на временной основе увеличить размер оборотных средств у ритейлеров. Они нужны, прежде всего, на закупку дополнительного объема товаров повышенного спроса и организацию санитарных мер, связанных с коронавирусом — закупку масок и средств индивидуальной защиты для персонала, средств обеззараживания помещений и так далее", — прокомментировали инициативу в пресс-службе АКОРТ.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Ситуация с коронавирусом в России окажет положительное влияние на продуктовые розничные сети (например, "Магнит", "Ленту", X5 Retail Group, "О’кей"), которые продают товары первой необходимости. Они могут увидеть всплеск продаж в марте, но это, скорее всего, не окажет положительного влияния на рентабельность, так как люди массово закупают базовые товары с низкой рентабельностью, считает аналитик по потребительскому сектору Райффайзенбанка Егор Макеев.

"Хороший спрос в I квартале будет компенсирован более низким во II-III квартале. Таким образом эффект по году должен быть сглажен", — добавляет он.

С этим соглашается гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков. "Продовольственные ритейлеры не выиграют. Есть краткосрочный спрос в некоторых местах на некоторые товары. Однако совсем скоро ритейлеры столкнутся со спадами продаж, потому что избыточно закупленная продукция будет еще долго перевариваться", — уверен он.

Кроме того, с увеличением спроса возрастает и нагрузка на ритейлеров, связанная с логистикой для обеспечения бесперебойности поставок и дополнительной ответственностью, которая ложится на сотрудников магазинов, отмечает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОНЛАЙНА

Однако ситуация определенно положительно повлияла на продовольственный онлайн-ритейл. Гораздо больше пользователей обратилось к онлайн-каналу и количество заказов существенно увеличилось, считает Карпов.

"Доля продовольственного онлайн-ритейла была очень мала и составляла примерно 10% по сравнению с нон-фуд-ритейлом. Сейчас внимание к онлайн-каналу увеличилось вдвое, что дает стимул для его развития", — поясняет эксперт.

Кроме того, приняты положительные решения в сфере онлайн-продажи лекарств, обсуждается онлайн-продажа алкоголя. Все это способствует раскачке онлайн-рынка, добавляет он.

"С онлайном так или иначе работают все публичные ритейлеры: собственные проекты есть у "О’кей" и у "Ленты", "Магнит" сотрудничает со сторонними доставками. Я ожидаю, что в этом сегменте впереди будет X5 Retail Group, так как их онлайн-супермаркет Perekrestok.ru лучше развит и уже сейчас находится на втором месте по продажам продуктов питания онлайн», — уверен Макеев.

ГЛАВНЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ

Непродовольственные ритейлеры пострадают еще больше. В этом сегменте наблюдаются трудности с поставками, так как значительный объем продукции поступает из-за пределов страны. В то же время падает спрос, и потребители обращают меньше внимания на товары длительного пользования, считает Карпов.

В то же время Макеев не ожидает значительного изменения в спросе на товары длительного пользования. "Краткосрочное позитивное влияние может оказать разве что рост курса доллара. Эти товары во многом импортные, и обесценивание рубля будет вскоре перенесено на полки, поэтому рационально было бы перенести запланированные в будущем покупки на текущий момент", — добавляет он.

НУЖНЫ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Просьбу продовольственных ритейлеров поддержать отрасль эксперты оценивают неоднозначно. Макеев считает, что льготы, о которых просят ритейлеры, помогут компенсировать затраты на борьбу с коронавирусом, например, расходы на дополнительную дезинфекцию. Кроме того, ритейлерам нужны оборотные средства, так как число заказов в продовольственной группе значительно увеличились, отмечает Карпов.

"Это своевременный запрос, в том числе, в условиях нерационального поведения покупателей, которое подогревается слухами и фотографиями пустых полок", — уверен Макеев.

Федяков, напротив, считает, что ритейлеры таким образом преследуют исключительно свои интересы, спекулируя на проблеме с коронавирусом. "Я не думаю, что правительство пойдет на это. Оно уже предложило свои меры, достаточные и своевременные", — резюмирует он.