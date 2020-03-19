МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Компания "Индиго-Тур" объявила, что с 13 марта прекращает свою деятельность в качестве туроператора, поскольку не имеет возможности исполнять обязательства, сообщается на сайте компании.

"С глубокой болью вынуждены сообщить вам о прекращении с 13 марта 2020 года деятельности ООО "Индиго-Тур" в качестве туроператора, поскольку с сегодняшнего дня и далее мы не имеем возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех наших турпродуктов", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на гендиректора Сергея Соколова, с января 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, а в последние дни – из-за резкого роста курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства некоторых стран вводят запреты на въезд для иностранных туристов. Как отметил Соколов, подобные ограничения на въезд всех иностранных туристов введены в Индии с 13 марта, в Бутане с 6 марта, в Непале с 15 марта.

"К сожалению, обеспечить посещение данных стран по всем заключенным договорам мы теперь не имеем возможности", — отметил гендиректор. По его словам, многие туристы не согласны изменять сроки своей поездки и требуют скорейшего возврата денег.

Как заявил Соколов, компания объявляет о невозможности обеспечить исполнение обязательств. "Мы делаем это для того, чтобы дать возможность всем нашим туристам обратиться за выплатами в Ассоциацию "Турпомощь" и к страховой компании "Гелиос", предоставившей нам фингарантии по договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта", — пояснил гендиректор.

Глава компании уточнил, что страховое покрытие по договору превышает общую сумму требований, что позволяет рассчитывать на 100%-ный возврат всем клиентам "Индиго-Тур", добавив, что окончательное решение по всем выплатам принимает страховая компания.