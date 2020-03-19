МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", тестирует формат "жесткого дискаунтера" и в декабре планирует принять решение о возможности открытия такого магазина, сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

"Мы всегда рассматриваем новые инициативы и новые возможности в возможных бизнесах. В последние четыре года мы смотрели рынок, оценивали, готов ли рынок к формату жесткого дискаунтера", — сказал Шехтерман в ходе телефонной конференции.

"В настоящий момент мы находимся в стадии "пилота", и в конце года, в декабре, мы примем решение относительно того, будем ли мы открывать магазин в формате "жесткого дискаунтера" в следующем году", — добавил он.