МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Москвичи стали реже ездить на метро и на такси из-за коронавируса, а количество поездок на каршеринге не изменилось, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

"Мы заметили, что меньше стали ездить льготники — студенты, школьники — их меньше почти вполовину — и пенсионеры. Еще заметили изменения на станциях, где есть офисы крупных компаний, которые вняли просьбе мэра и отправили сотрудников работать по домам", — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента уточняют, что, несмотря на некоторое снижение потока пассажиров, дезинфекции и уборке уделяется большое внимание.

Кроме того, в сообщении уточняется, что наблюдается снижение и по числу поездок на такси на 10%. "А на каршеринге — вообще никаких изменений", — дополняют в пресс-службе.