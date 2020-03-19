МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Торговые центры Metro в Москве и Подмосковье, которые работали круглосуточно, поменяют график работы: они будут закрываться на ночной перерыв, чтобы подготовиться к повышенному спросу днем, говорится в сообщении российской Metro.

"С 19 марта 2020 все оптовые магазины Metro в Москве и Московской области, которые работают в круглосуточном режиме, будут закрывать двери на ночной технический перерыв с 00.00 до 06.00. С учетом повышенного спроса на ряд товарных групп этот технический перерыв будет использован для приемки товаров, их выгрузки в торговом зале, заполнения полок и подготовке к продаже", — говорится в релизе.

Подобные меры предпринимаются для улучшения обслуживания в течение остального времени суток. Ритейлер указывает, что изменения в графике работы торговых центров в Москве и Подмосковье позволят каждому магазину лучше подготовиться к приему и обслуживанию покупателей в течение дня. Возможность возвращения к круглосуточному графику работы торговых центров будет рассмотрена в зависимости от развития ситуации.

"Metro внимательно следит за развитием спроса среди своих клиентов и увеличивает заказы продукции по востребованным категориям в 5 раз, наращивает логистические мощности и подключает большее количество партнеров для онлайн-доставки. 19 марта в тестовом периоде начинает работу сервис самовывоза на базе торгового центра на Ленинградском шоссе", — сообщает компания.

Торговые сети с начала марта фиксируют повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы, на фоне новостей о распространении коронавируса и росте курса основных валют. Российские власти неоднократно указывали на то, что дефицита продуктов в стране нет.