МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Шведская компания IKEA закрывает магазины по всему миру из-за коронавируса, говорится в релизе Ingka (материнской компании IKEA).

Компания закрывает все свои магазины в США, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии на неопределенный срок. Магазины в Австрии закрыты до 23 марта, в Чехии — до 24 марта, в Италии — до 25 марта, в Словакии и Испании — до 29 марта, а в Швейцарии — до 19 апреля.

Магазины в Венгрии продолжат работу, но время работы будет сокращено. В Китае магазины уже начали постепенно возобновлять работу и, по данным компании, закрытым остается только магазин в Ухани.

При этом компания отметила, что онлайн-покупки доступны в большинстве стран.

Как ранее в четверг пояснили РИА Новости пресс-службе группы, все подразделения Ingka в России работают в обычном режиме.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).