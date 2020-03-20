МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. РЖД предлагают в новой модели прейскуранта на грузовые перевозки, который планируется запустить с 2026 года, сделать индивидуальные тарифы для конкретных направлений и грузов, а разрыв между тарифными классами в ней должен сократиться, пишет газета "Коммерсант".

Сейчас тарифы РЖД закреплены в прейскуранте 10-01, который был принят в 2003 году и подразумевает дифференциацию грузов по трем тарифным классам: за единицу принят второй класс, первый класс едет с фиксированным дисконтом к уровню второго, а третий — с наценкой. В прейскурант вносили множество поправочных коэффициентов, увеличивавших разрыв между разными грузами, отмечает издание.

Необходимость пересмотра прейскуранта компании обусловлена изменением географии перевозок и размещения производственных мощностей. РЖД отмечают падение доходной ставки из-за ухода с сети более доходных грузов и замещения их менее доходными, в частности, углем, доля которого в грузообороте монополии достигла 44% при доле в доходах лишь 21%.

В новой тарифной модели РЖД предлагают вместо усредненного расчета тарифа по сети заложить себестоимость перевозки конкретного груза по определенному маршруту. Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров уже упоминал о "едином тарифном калькуляторе", который позволит рассчитать этот тариф по заложенным формулам "с учетом дополнительных потребностей клиента".

Кроме того, РЖД предлагает сблизить тарифные классы, избавившись от множества поправочных коэффициентов в прейскуранте. При этом компания готова лишь сократить перекрестное субсидирование, а не полностью отменить его. РЖД уже предпринимали шаги по сокращению разрыва между тарифными классами, в частности, переведя нефтепродукты во второй класс. Уточняется, что монополия обсуждает тестовое сближение после 2025 года тарифов в металлургической отрасли, когда предлагается поднять цены на перевозку сырья и снизить — на готовую продукцию.

Также в рамках новой тарифной системы РЖД хотят изменить правила недискриминационного доступа к инфраструктуре, ввести приоритеты и обязательства ship-or-pay. С одной стороны, эти нововведения обеспечат отсутствие дискриминации одного грузоотправителя относительно другого. С другой, они не позволят грузоотправителю финансировать развитие инфраструктуры РЖД в обмен на преференции при провозе своих грузов.