МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ространснадзор из-за ситуации с коронавирусом до 25 апреля 2020 года приостановит проведение весового контроля грузовиков с товарами первой необходимости, в том числе с продуктами и лекарствами, говорится в сообщении ведомства. Мишустин поручил обеспечить отсрочку налогоплательщикам в сфере спорта и культуры

"С 25 марта по 25 апреля 2020 года Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом", — говорится в сообщении ведомства.

Поясняется, что такая мера вводится во исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого правительством РФ.