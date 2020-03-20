МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что принято решение прекратить штрафовать исполнителей по госконтрактам из-за коронавируса.

"Еще одно решение, которое позволит смягчить негативные последствия от эпидемии — это мы прекратим в ряде случаев штрафовать исполнителей по госконтрактам, если они нарушили свои обязательства", — сказал Мишустин на совещании президиума координационного совета по коронавирусу.

В частности, он привел пример автопроизводителей, которые зависимы от поставки комплектующих из-за рубежа. Мишустин отметил, что важно сохранить финансовую устойчивость российских заводов в такой ситуации.