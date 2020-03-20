МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Кризисная ситуация, вызванная распространением коронавируса, обнажила давние противоречия между турфирмами и страховыми компаниями, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". По их словам, поддержать отрасль смогут меры господдержки и переработка действующего механизма финансового обеспечения.

Страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании финансовой ответственности, что грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле. Об этом говорится в письме первого вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимира Канторовича на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

"На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большинства туристических направлений из-за распространения коронавируса, первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании. Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли", – говорится в письме.

Туроператоры в России обязаны иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями — либо в виде договора страхования, либо в виде банковской гарантии. Наиболее распространенным является вариант страхования, отмечает АТОР. Причем у большинства компаний сроки действия страховых договоров заканчиваются, и они должны подать в Ростуризм данные о новых договорах не позднее 15 апреля.

Сейчас туроператоры вынуждены в одиночку решать практически неразрешимую проблему с получением финансового обеспечения, без которого в апреле они будут исключены из реестра, добавляют в АТОР.

ДАЛЕКО НЕ НОВАЯ ПРОБЛЕМА

Туроператоры наряду с авиакомпаниями окажутся наиболее пострадавшими сторонами от кризиса, причем уже в краткосрочном периоде, считает управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов. По его словам, из-за карантинных мер по всему миру клиенты вынуждены отказываться от поездок и пытаться возвращать билеты и туры. Это ведет к колоссальной нагрузке на оборотный капитал, которого у компаний и так, как правило, мало. Поэтому вероятность кассовых разрывов и недостатка средств для возвратов крайне высока у всех участников рынка – и больших, и малых.

"В таких условиях для страховщиков сейчас любая турфирма – это потенциально близкий страховой случай", — добавляет он.

Страхование ответственности туроператоров является очень непредсказуемым сегментом страхового рынка, который связан с большой вероятностью наступления страхового случая, считает начальник отдела андеррайтинга по страхованию гражданской ответственности СК "МАКС" Сергей Синявин. По его словам, статистика туроператоров, которые ежегодно массово банкротятся, не способствует работе крупных страховых компаний в этой сфере.

Решение о принятии объекта на страховку принимается в том числе по итогам предстраховой экспертизы, позволяющей оценить риски. Важнейшим условием наступления страхового случая является случайный характер события, на случай наступления которого производится страхование, отметили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

"В сложившихся обстоятельствах, вероятность наступления риска крайне велика, а случайность стремится к нулю, что ставит под вопрос правомерность принятие его на страхование", — добавили в организации.

Это означает, что страховщики, безусловно, будут более внимательно относиться к принимаем рискам и с учетом условий времени. Те компании, которые устойчивы, будут застрахованы, а туроператоры, находящиеся под риском банкротства, должны быть поддержаны соответствующими механизмами в рамках предпринимаемых государством мер, считают в ВСС.

Президент ВСС Игорь Юргенс добавил, что некорректно одной отрасли в условиях кризисных явлений перекладывать проблемы на другую отрасль, тем более, усиливать и без того нарастающую панику.

"Мы видим, что практически все операторы этой ассоциации, а туда входят крупнейшие представители отрасли, страхованием обеспечены на длительный срок (он истекает не ранее второго полугодия 2020 года). С туристическим сектором страховщики сотрудничают не в модели высокой прибыли – выплаты в этом сегменте превышают сборы (в 2018 году порядка 210 млн рублей сборов против более 220 млн рублей выплат)", — сказал он со ссылкой на информацию, размещенную на сайте АТОР.

Кроме того, в ВСС напомнили об альтернативной договору страхования банковской гарантии, которую также могут использовать туроператоры в качестве механизма финансового обеспечения.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА

В таких условиях самой ценной мерой поддержки может быть доступ к максимально дешевым кредитам на пополнение оборотных средств и возможность без штрафов сдвигать погашение обязательств, считает Митрофанов. "Без этого участникам рынка попросту будет нечем платить людям за путевки, которые из-за ограничений будут возвращать. Операторы будут стараться удержать клиентские средства на своих счетах за счет переносов дат, больших экстренных штрафов за аннулирование, но результатом этих мер могут быть суды и необходимость платить", — добавляет он.

По мнению страхового сообщества, действующий механизм финансового обеспечения туроператоров в целом требует существенной переработки, в том числе с учетом международной практики.

"Необходимо существенно увеличить прозрачность работы туроператоров и ужесточить требования к допуску на этот рынок. Например, нужна система, которая позволит контролировать реальное количество проданных туроператорами путевок и механизм, который определит максимальную сумму обязательств, которую туроператор может на себя взять. Кроме того, нужно, чтобы одни и те же люди, уже обанкротившие одного туроператора, не могли открыть новую фирму и снова продавать путевки", — сказала вице-президент ВСС Светлана Гусар.

Соответствующие предложения ВСС направил в Минэкономразвития России, Ростуризм, Минфин России, а также в Банк России в ноябре 2019 года, добавила она.