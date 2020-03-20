МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Лоукостер "Победа" в пятницу вернул из Черногории в Москву всех своих клиентов. 19 и 20 марта выполнено четыре вывозных рейса для эвакуации из Черногории, внезапно закрывшей в ночь на 17 марта свое воздушное пространство в том числе и для вывоза граждан России. Часть клиентов "Победы" была передана на вывозные рейсы "Аэрофлота", — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в марте "Победа" в связи с решениями правительств разных стран приостановила полеты из Москвы в города Германии, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Армении и Черногории, однако только правительство Черногории полностью закрыло воздушное пространство в том числе и для вывоза граждан России из страны. "Мы выражаем огромную благодарность МИД России и всему коллективу посольства РФ в Черногории за содействие в возвращении наших граждан", — сообщили в пресс-службе.

Власти Черногории во вторник сообщили о первых двух случаях коронавируса. Еще раньше страна приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, закрыла границы для въезда иностранцев.

По данным российского посольства, на тот момент в стране застряли около 1,8 тысячи россиян. Вопрос с их вывозом решался на уровне МИДа РФ, Минтранса и Росавиации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла, что Черногория увязывает выдачу разрешения на вывоз россиян с вывозом граждан Черногории из России.