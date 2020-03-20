МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Несмотря на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6%, банки все же могут повысить ставки по ипотеке, полагают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Банк России ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Регулятор убрал из релиза сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. При этом Набиуллина заявила, что вопрос о повышении ключевой ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ с повестки не снят.

СТАВКИ МОГУТ ВЫРАСТИ

Весной 2020 будет разворачиваться совершенно новый сценарий: инфляция, через месяц-полтора — повышение ипотечных ставок и стоимости банковских денег, прогнозирует управляющий партнер "S.A. Ricci жилая недвижимость" Сергей Егоров.

Интересно, что несколько банков пошли на опережение и повысили ставки по ипотеке в течение последней недели, не дожидаясь решения регулятора, добавляет председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

Некоторые банки уже увеличили ставки, и явно поторопились, так как не ожидали, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку на прежнем уровне, добавляет руководитель Ипотечного центра Est-a-Tet Алексей Новиков. На самом деле никто не ожидал такого решения. Считалось, что рост будет как минимум на 1 процентный пункт, отмечает он.

"При этом мы уже заметили, как стали появляться технические отказы в выдаче ипотеки: некоторые компании, перешедшие на удаленный режим работы, закрыли офисы, банки не могут дозвониться и проверить занятость заемщика и уровень его доходов, поэтому вынужденно ставят отказы. Вероятно, в ближайшее время эту ситуацию будут урегулировать", — уточняет Доброхотова.

"По факту мы видим повышение ставок и заявление банков об их повышении. Если тенденция продолжится, то ЦБ вряд ли сможет удержать текущий уровень и будет следовать рынку, повысив ставку на следующем заседании", — прогнозирует генеральный директор ООО "Русипотека" Альберт Ипполитов.

Ключевая ставка не является единственным фактором, влияющим на стоимость кредитов, подчеркивает эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко. То, что она остается на месте, означает, что взята пауза, и каждый может действовать в соответствии с возможностями и взглядами на ситуацию, объясняет он.

Представители банковского сообщества также отмечают готовность ориентироваться не только на ключевую ставку, но и на рыночную ситуацию.

"Сейчас мы не планируем изменения ставок. Но мы внимательно следим за ситуацией на рынке и будем рассматривать возможность корректировки ставок при существенных внешних воздействиях", — подчеркнул начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнёв.

"Мы ежедневно мониторим условия основных игроков на рынке и на основе этих данных будем принимать решение по сохранению или повышению ипотечных ставок", — добавляет председатель правления "Абсолют банка" Татьяна Ушакова.

"Райффайзенбанк" незначительно откалибровал ставки по ипотеке ещё 18 марта, отметили в пресс-службе банка.

РИСК ПРОСРОЧЕК ВОЗРАСТАЕТ

Ряд опрошенных экспертов опасается, что доля просрочек по ипотеке будет расти, а требования банков к заемщикам ужесточатся.

Совокупность распространения коронавируса и падение цен на нефть ударило по мировой экономике в целом и по России в частности, рассуждает Ипполитов. "Для нас это значит падение рубля, возможное урезание социальных обязательств государства, продолжение тенденции снижения уровня доходов населения, снижение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях. На этом фоне неизбежно снижение покупательской способности населения", — сказал он.

Именно сокращение доходов будет влиять на увеличение риска неплатежей. Недаром много лет специалисты советует не брать на себя долговую нагрузку выше 30% от доходов, добавляет Гордейко. Начаться они могут через несколько месяцев: оптимистично — с октября, пессимистично – уже с июля, прогнозирует он.

На фоне этих рисков эксперты ожидают ужесточения банковских требований к заемщикам, а также рост спроса на реструктуризацию кредитов и ипотечные каникулы.

С учетом начавшихся в экономике кризисных явлений, а также из-за коронавируса, может вырасти безработица. В таких условиях властям безусловно необходимо ввести ипотечные каникулы в масштабах страны, как это сделано, скажем, в Норвегии, рассуждает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Банки опасаются невыплат и не захотят снижать требования. Напротив, мы, скорее всего, увидим рост первоначального взноса, — банки пойдут на это, чтобы обезопасить свои кредиты, добавляет управляющий директор "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Юлия Антясова.

Ужесточаются требования к долговой нагрузке — это факт, подчеркивает директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Банкам всегда приходится находить золотую середину между обеспечением доступности ипотеки с целью привлечения наибольшего количества клиентов и риском невозвратов. Поэтому революционных мер в отношении ужесточения требований банки вряд ли допустят, полагает он.

Уже озвучены рекомендации Банка России о реструктуризации задолженностей и отмене пени для заемщиков, заболевших коронавирусной инфекцией, напоминает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Введение ипотечных каникул будет зависеть от масштабов кризиса, который сейчас сложно спрогнозировать, добавляет она.