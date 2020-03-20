МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Компания Bosco di Ciliegi запустила в пятницу в Калуге производство медицинских масок, сообщил председатель совета директоров компании Михаил Куснирович в своем видеообращении, это производство налажено под руководством Минпромторга, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы начинаем на нашей мануфактуре Bosco в Калуге производить миллионы масок для общего блага", — сказал Куснирович.

"Производство налажено мануфактурами Bosco под руководством министерства промышленности и торговли Российской Федерации. На данном этапе было принято решение поставить в приоритет производство для нужд Минпромторга, подробности мы сообщим на следующей неделе в совместном пресс-релизе", — сообщили в пресс-службе компании.

Bosco di Ciliegi управляет примерно 200 монобрендовыми магазинами одежды и аксессуаров: Hugo Boss, Max&Co, Max Mara, Moschino, Omega и другими, а также развивает магазины под одноименным брендом.